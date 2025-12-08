Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:07, 8 декабря 2025Бывший СССР

Мирный план Трампа по Украине сократили

Зеленский: Мирный план Трампа по Украине сократили с 28 до 20 пунктов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Isabel Infantes / Reuters

В ходе переговоров мирный план США сокращен с 28 до 20 пунктов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс»

Украинский лидер также отметил, что компромисс по территориальному вопросу в процессе переговоров не был найден. По его словам, советники по безопасности Украины и европейских стран доработают привезенный из Майами проект мирного плана к вечеру вторника, 9 декабря, чтобы передать его Соединенным Штатам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о трудностях Европейского союза из-за работы США над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Это подорвало доверие к администрации президента США Дональда Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Мощнейший удар РСЗО по пункту дислокации ВСУ сняли на видео

    Путин поздравил звезду «Я шагаю по Москве» с днем рождения

    Зеленский рассказал о новом варианте мирного плана по Украине

    В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

    Стубб сделал заявление после визита Зеленского в Лондон

    Зеленский заявил об ожиданиях от Европы

    В Харьковской области рыбаки помахали российскому дрону

    Мерц и Макрон обратились к Зеленскому с важным посланием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok