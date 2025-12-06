Bloomberg: ЕС сталкивается с трудностями из-за мирного плана США по Украине

Европейский союз (ЕС) сталкивается с трудностями из-за мирного плана США по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией, которое стало бы капитуляцией Запада», — пишет агентство.

Это подорвало доверие к администрации президента США Дональда Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.

Дипломатические работники из европейских стран иногда сравнивают политику Трампа по Украине с американскими горками. На данный момент они находятся «на пути к особенно крутому спуску».

Ранее австралийский историк Кристофер Кларк предупредил страны Европы, что у них нет реалистичного будущего без России. Он призвал ЕС возобновить переговоры с Москвой, чтобы не допустить перерастания украинского конфликта в большую войну.