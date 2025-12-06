Реклама

11:17, 6 декабря 2025Мир

Историк выступил с мрачным прогнозом о будущем Европы

Историк Кларк: У Европы нет реалистичного будущего без России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Novikov Aleksey / Shutterstock / Fotodom  

У стран Европы нет реалистичного будущего без России. Об этом заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью редакционному объединению RND.

«Нет реалистичного, человеческого будущего у Европы без России», — сказал он.

Кларк призвал европейские страны начать переговоры с Москвой, чтобы не допустить перерастания украинского конфликта в большую войну.

Историк также посоветовал Европе расстаться с мыслью о якобы возможности достичь долгосрочной «победы» над Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров емко высказался о требованиях Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа не использовала все свои шансы.

