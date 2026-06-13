Возможность налаживания авиасообщения с Чили оценили

Посольство РФ: У России есть все шансы, чтобы наладить авиасообщение с Чили

Посольство России в Чили в беседе с «Известиями» заявило, что в перспективе российские авиаперевозчики могли бы начать выполнять рейсы в страну.

В настоящее время кратчайший маршрут из России в южноамериканскую страну проходит транзитом через Стамбул с пересадкой в Сан-Паулу. Все рейсы заполнены практически на сто процентов, что, по мнению посольства, подтверждает рентабельность направления.

При этом речь о беспосадочном перелете между Москвой и Сантьяго не идет из-за большого расстояния. Прямого авиасообщения между столицами никогда не было — с 1971 по 1973 год существовал рейс по маршруту Москва — Рабат — Гавана — Лима — Сантьяго.

В посольстве также напомнили, что между Россией и Чили с 2010 года действует безвизовый режим: граждане могут находиться на территории обеих стран без визы до 90 дней в течение 180 дней с момента первого въезда.

Ранее сообщалось, что Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Для реализации необходимо, в частности, найти авиаперевозчика, который сможет обслуживать маршрут.