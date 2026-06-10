Россия наладит прямое авиасообщение со страной за океаном

Посол РФ Сантос: Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения

Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. О контактах с траной за океаном рассказал посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос в беседе с «Известиями».

«Да, это возможно [запуск прямых рейсов в будущем]. Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем компаниям, чтобы наладить прямое сообщение», — отметил дипломат.

По его словам, пока конкретной даты запуска таких рейсов нет. Для реализации необходимо, в частности, найти авиаперевозчика, который сможет обслуживать маршрут.

Ранее была раскрыта дата запуска прямых рейсов из России в Танзанию. Перелеты будет выполнять национальный перевозчик Air Tanzania.