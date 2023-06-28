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18:30, 28 июня 2023Мир

В МИД пожаловались на злорадство некоторых стран из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Представитель МИД Захарова признала, что были страны, которые злорадствовали из-за мятежа

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что ряд стран стали «злорадствовать» в связи с попыткой мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 23-24 июня. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова рассказала, что дипломатическое ведомство постоянно получает слова поддержки как от отдельных стран, так и от мировой общественности. «Были ли те, кто злорадствовал? Еще как были, куда же без них», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что несмотря на попытку мятежа ЧВК «Вагнер», Россия не может отказаться от целей специальной военной операции. Он отметил, что глава государства Владимир Путин несколько раз указал на необходимость сохранения позиций на линии фронта.

23-24 июня ЧВК «Вагнер» совершила попытку вооруженного мятежа. Однако после переговоров мятежники согласились, по словам главы ЧВК Евгения Пригожина, вернуться в место своей дислокации. В переговорах с Пригожиным участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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    Александр Слабиев
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