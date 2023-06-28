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17:33, 28 июня 2023Бывший СССР

Лавров заявил о невозможности отказаться от задач СВО

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва не может отказаться от задач СВО
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Россия не может отказаться от целей специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил глава российского министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин несколько раз акцентировал внимание на неизменности целей СВО, несмотря на попытку мятежа. Также российский лидер указал на сохранение позиций на линии фронта.

«Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены», — подытожил министр.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие начала мирных переговоров — соблюдение «формулы мира» Зеленского — неприемлемо для российской стороны.

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    Алевтина Запольская
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