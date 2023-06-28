В России отреагировали на выдвинутое Киевом условие начала мирных переговоров

Сенатор Джабаров назвал неприемлемым условие Киева для начала мирных переговоров с Россией

Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие начала мирных переговоров — соблюдение «формулы мира» Зеленского — неприемлемо для российской стороны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Формула мира» Зеленского абсолютно неприемлема, и мы об этом говорили уже не раз Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Джабаров подчеркнул, что Москва последовательно выступала против одного из пунктов этой концепции — вывода российских войск из регионов, которые, согласно закону, принадлежат России.

«Зеленский требовал немедленного вывода российских войск с "оккупированных территорий", куда они включают Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Такое предложение мы не можем ни с какой стороны рассматривать, потому что это субъекты Российской Федерации. Если господин Ермак об этом забыл, пускай прочитает российскую Конституцию», — заявил сенатор.

Ранее Ермак сообщил, что Киев готов вести мирные переговоры только на основании «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

«С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, (...) мы готовы говорить на базе нашего плана», — сказал глава офиса президента Украины.

В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Глава государства потребовал восстановления границ Украины, гарантий безопасности для страны, установления «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС и ввод потолка цен на российские энергоресурсы.

Комментируя «формулу мира» Зеленского, в России предложенную украинским лидером концепцию назвали «утопией». Так, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил, что идея Зеленского «не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны», а украинский лидер «в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной».