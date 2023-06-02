В России назвали утопией «формулу мира» Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет назвал утопией «формулу мира» президента Украины Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал утопией так называемую «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил парламентарий, идея Зеленского «не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны», а украинский лидер «в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной».

Шеремет подчеркнул, что Россию устроит та «формула мира», которая приведет к полной денацификации и демилитаризации Украины. По мнению депутата, подобными заявлениями Зеленский пытается усыпить бдительность и выиграть время для восполнения понесенных потерь в живой силе и технике.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

В ноябре 2022 года Зеленский озвучил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. Среди них — восстановление границ Украины, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.