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08:49, 2 июня 2023Россия

В России назвали утопией «формулу мира» Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет назвал утопией «формулу мира» президента Украины Зеленского

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал утопией так называемую «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил парламентарий, идея Зеленского «не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны», а украинский лидер «в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной».

Шеремет подчеркнул, что Россию устроит та «формула мира», которая приведет к полной денацификации и демилитаризации Украины. По мнению депутата, подобными заявлениями Зеленский пытается усыпить бдительность и выиграть время для восполнения понесенных потерь в живой силе и технике.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

В ноябре 2022 года Зеленский озвучил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. Среди них — восстановление границ Украины, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

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    Марина Совина
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