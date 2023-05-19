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11:27, 19 мая 2023Мир

Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против переговоров России и Украины на равных условиях

Фото: Johanna Geron / Reuters

Мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала еврочиновница на саммите G7.

Саммит G7 стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что страны G7 планируют «закручивать гайки» в отношении России на фоне событий на Украине с той же решимостью, которую они проявляли в 2022 году.

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Глеб Бажуткин
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