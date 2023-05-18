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23:52, 18 мая 2023Мир

Страны G7 обещали решительно давить на Россию

Белый дом: страны G7 продолжат давить на Россию с решимостью 2022 года

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Высокопоставленный представитель администрации США, чье имя не раскрывается, на брифинге заявил, что страны Большой семерки (G7) планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник заявил, что страны G7 продолжат давить на Россию с той же решимостью, что они проявляли в 2022 году. «Я думаю, завтра вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и ее возможностей по ведению войны. В частности, вы увидите дополнительные обязательства в том, что касается Украины», — предположил он.

Среди разных ограничений источник в Белом доме выделил потолок цен на российское топливо и добавил, что эта мера «достигает своих целей, ограничивая доходы России и одновременно способствуя поддержанию стабильности на глобальных энергетических рынках».

Ранее в США анонсировали новый пакет антироссийских санкций. Ограничения введут против порядка 300 компаний, судов и самолетов, они коснутся около 70 предприятий России.

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Марина Совина
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