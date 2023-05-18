В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций

Белый дом: в новый пакет санкций против РФ войдут около 300 компаний, судов и самолетов

В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, судов и самолетов, ограничения коснутся около 70 предприятий России. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

«Мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину», — подчеркнул чиновник, назвав новый пакет антироссийских санкций существенным.

Белый дом в настоящее время не раскрывает подробностей, каких именно российских компаний коснутся новые ограничения, однако анонсировал, что они затронут тех, кто задействован в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Ранее стало известно, что Токио и Вашингтон договорились о дальнейших санкциях против России и продолжении поддержки Украины. О соглашении с президентом США Джо Байденом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

