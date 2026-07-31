Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ, сбито два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытаются атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Севастополь. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

В Севастополе работает противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. К 01:54 было сбито два вражеских беспилотника в районе Фиолента и Северной стороны.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал Развожаев.

Губернатор напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Информации о разрушениях и пострадавших не было. В городе к 02:10 продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее ВСУ атаковали энергетическую систему Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, из-за вражеских ударов в области фиксируется частичное отключение электроснабжения.