В Турции заявили о росте присутствия наемников ЧВК Вагнера в Африке

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера наращивает свое присутствие в Африке. Об этом заявило турецкое издание Clash Report в своем Twitter-аккаунте.

По данным издания, в настоящее время российские наемники в Африке занимаются не только подготовкой местных военных и обеспечением безопасности ряда высокопоставленных лиц, но и пытаются нарастить свое влияние другими способами. В частности, ЧВК Вагнера начала создавать дочерние компании, работающие в странах присутствия по местным законам. Через эти компании наемникам поставляют оружие и другие технические средства. Кроме того, пишет Clash Report, через подобные компании ЧВК Вагнера получает доступ к природным ресурсам африканских стран, в том числе к полезным ископаемым.

Как следует из опубликованной изданием карты, в настоящее время российские наемники в том или ином качестве находятся в таких африканских странах, как Ливия, Мали, Руанда, Ангола, Мозамбик, Зимбабве, Эсватини, Лесото, Ботсвана, Чад, Демократическая Республика Конго, Гвинея, Гвинея-Бисау и Мадагаскар.

В конце сентября стало известно, что власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами. К какой именно ЧВК обратились власти республики, не уточнялось.

В сентябре 2020 года американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) раскрыл хронологию распространения российских ЧВК в мире начиная с 2014 года. Тогда сообщалось о присутствии российских наемников таких странах Африки, как Сенегал, Демократическая Республика Конго, Эсватини, Ливия, Египет, Судан, Южный Судан, Чад, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Бурунди, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мали, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Республика Конго.