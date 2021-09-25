Мали призвало на помощь российскую ЧВК

Власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция его брифинга транслировалась на YouTube.

К какой именно ЧВК обратились власти республики, Лавров не уточнил. Это решение было принято в связи с тем, что Франция серьезно сокращает свой воинский контингент в стране.

По его словам, у французских военных в африканской стране «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал». Лавров также уточнил, что власти Мали оценили свои собственные способности в борьбе с терроризмом как недостаточные, и самостоятельно приняли решение обратиться к российской ЧВК.

Ранее министерство иностранных дел Франции пообещало России серьезные последствия в случае прихода ЧВК Вагнера в Мали. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, предупредил Мали о возможных последствиях в случае сотрудничества властей африканской страны с ЧВК Вагнера, передает «Интерфакс». Боррель заявил, что возможное участие частной военной компании в делах страны будет «незамедлительно иметь последствия» в сотрудничестве между ЕС и переходным правительством Мали.

Ранее в сентябре агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, в Мали планируется направить до тысячи россиян.