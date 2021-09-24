Франция предупредила Лаврова о последствиях из-за ЧВК Вагнера в Мали

В случае прихода частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали возможны серьезные последствия. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

«Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны», — рассказали в пресс-службе французского МИД.

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Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, в Мали планируется направить до тысячи россиян.

Во Франции отреагировали на эту информацию. Дриан заявил, что Париж выведет военных из Мали, если там начнут работать бойцы ЧВК Вагнера. Министр обороны Франции Флоранс Парли в свою очередь отметила, что присутствие наемников в Мали было бы «крайне тревожным».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что никаких российских вооруженных сил в Мали нет, и официальные переговоры не ведутся.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.