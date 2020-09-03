Стало известно об усилении поддержки ЧВК Вагнера в Африке

Россия усилила логистическую поддержку частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Африке, а именно в Ливии, осуществив за девять месяцев около 338 грузовых рейсов из Сирии. Об этом стало известно из еще не опубликованного доклада независимых наблюдателей, который был представлен Комитету по санкциям в отношении Ливии Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

«Прямая российская военная логистическая поддержка ЧВК Вагнера и, возможно, других базирующихся в Российской Федерации частных военных компаний (...) значительно возросла с января 2020 года по июнь 2020 года», — говорится в докладе, в котором перечисляется около 338 «подозрительных полетов военной авиации Российской Федерации из Сирии» в Ливию в период с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020-го.

В сообщении также отмечается, что Турция, ОАЭ, Иордания, Россия и Катар нарушили эмбарго Совбеза ООН на поставку оружия в Ливию: «Эмбарго на поставки оружия по-прежнему абсолютно не соблюдается». Агентство сообщает, что миссии ООН в указанных странах не были доступны для комментария относительно содержащихся в докладе обвинений.

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Кроме того, независимые наблюдатели заявили в докладе, что Египет, Иордания, Россия, Сирия, Катар, Турция и ОАЭ нарушили санкции ООН, поскольку не производили досмотр «грузов подозрительных коммерческих судов или самолетов, направлявшихся в Ливию, для чего имелись разумные основания».

В начале июля Госдепартамент США призвал Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара разорвать связи с Россией. По мнению Вашингтона, связь ЛНА с ЧВК Вагнера, через которую Минобороны России якобы воздействует на события в Ливии, а также приостановка нефтедобычи идет вразрез с интересами Ливии и США.

17 июня Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что на стороне ЛНА сражаются две тысячи бойцов ЧВК Вагнера.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает палата представителей и базируется ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия, сформированное при поддержке Совбеза ООН.