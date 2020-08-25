В Ливии рассказали о запятнанных в крови руках Хафтара

Глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж выступил с обращением к жителям Ливии на фоне массовых протестов. Его речь опубликована на официальной странице ПНС в Facebook.

Глава ПНС подчеркнул, что войну начал глава Ливийской национальной армии (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар — якобы именно он и втянул правительство в конфликт. «Нам известна судьба тех, кто попытался выразить свое мнение в районах, подконтрольных Хафтару, и мы не можем вести диалог или переговоры с теми, чьи руки запятнаны в крови, и кто причастен к уничтожению собственности простых граждан», — рассказал Саррадж.

Он добавил, что правительство Ливии хочет поддержать «свободное выражение мнений и мирные политические демонстрации», однако выступает против тех, кто при этом наносит вред частной и государственной собственности. Саррадж признал, что люди вышли на массовые демонстрации из-за кризиса, вызванного затяжным военным конфликтом.

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Глава правительства заключил, что сейчас ПНС будет решать не только политический, но и электроэнергетический кризис. С этим, в частности, помогут власти Турции.

24 августа сообщалось, что в Триполи и Мисурате в Ливии прошли митинги против правительства из-за ухудшения условий жизни. В столице страны люди прошли по улицам с лозунгами «Народ хочет свержения режима!», «Да здравствует Ливия!» и «Нет коррупции!».

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.