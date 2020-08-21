Правительство Ливии объявило о прекращении военных действий

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило об отказе от военного способа решения конфликта в стране. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что ПНС немедленно начинает соблюдать режим прекращении огня и приостанавливает все военные операции на территории Ливии. В частности, сторонники правительства хотят добиться демилитаризации Сирта и аль-Джуфры. Власти страны считают, что это позволит остановить иностранную интервенцию и прекратить вмешательство наемников. В ПНС также призвали к проведению выборов президента и парламента в марте 2021 года.

В свою очередь, ранее спикер ливийского парламента, который выступает на стороне мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара, Агила Салех также призвал все стороны к немедленному прекращению огня. По его мнению, перемирие позволит сделать город Сирт временным местом для нового президентского совета.

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Ранее Турция, Катар и ПНС Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисрата. В рамках соглашения будут созданы трехсторонний военный координационный центр в Мисрате, а также учебные центры и штабы для бойцов ПНС в Дохе.

В конце июня стало известно, что российские наемники вторглись на крупнейшее ливийское месторождение нефти в Эш-Шарара. США и Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) выразили свое возмущение по этому поводу и заявили, что действия бойцов ЧВК напрямую угрожают суверенитету и благосостоянию Ливии.

Турция активно поддерживает ПНС Ливии, которое является одной из двух крупнейших политических сил в стране. На востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара. С 2011 года в стране сложилась ситуация двоевластия, начавшаяся после убийства правившего с 1969 года Муаммара Каддафи.

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