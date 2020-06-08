В Ливии заговорили о планах России по созданию двух военных баз

Глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил агентству Bloomberg, что у России есть планы по созданию на территории страны двух военных баз. Речь идет о базе, расположенной к востоку от портового города Сирт, и военном аэродроме аль-Джуфра, находящейся в 600 километрах к юго-востоку от Триполи.

«Мы должны помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре», — сказал Башага.

По словам министра, ПНС будет готова к политическим переговорам с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара только после того, как возьмет данные объекты под свой контроль. 6 июня силы ПНС начали наносить удары по позициям ЛНА в районе Сирта; по данным источников телеканала Al-Hadath, армия Хафтара стягивает к городу значительные силы, также им удалось сбить турецкий беспилотник к западу от порта.

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Боевые действия продолжаются несмотря на объявленный президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси режим прекращения огня, о котором глава государства договорился на переговорах с Хафтаром в Каире 6 июня. За день до этого соединения ЛНА под давлением ряда стран-гарантов были отведены на расстояние 60 километров от Триполи в обмен на возобновление переговоров с участием представителей обеих сторон, однако диалог не был начат, и в командовании ЛНА заявили, что были обмануты, передает «Интерфакс». По словам представителя армии Хафтара, при отступлении силы ЛНА вообще подверглись бомбардировкам.

Москва между тем выступила за прекращение боевых действий в Ливии. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с ас-Сиси одобрил мирную египетскую инициативу, которая по факту не соблюдается, и подтвердил курс на скорейший запуск межливийских переговоров под эгидой ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

Силы ПНС продолжают теснить подразделения ЛНА при помощи Турции, которая, в частности, обеспечивает триполийской армии поддержку с воздуха. Армия Хафтара, по данным Пентагона, в конце мая получила из России как минимум 14 боевых самолетов, в числе которых истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24. Применялась ли данная техника в последних боях за Сирт, неясно, отмечает Bloomberg.

ЛНА под руководством фельдмаршала Хафтара с апреля прошлого года вела наступление на Триполи, поставив своей целью свержение ПНС, однако ей это так и не удалось.

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