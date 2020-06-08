Правительство Ливии обвинило ОАЭ в войне на стороне армии Хафтара

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ОАЭ в обстреле полевого госпиталя своих вооруженных сил и заявило, что страна воюет на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что ударные беспилотные летательные аппараты ОАЭ 6 июня нанесли удар по госпиталю, развернутому в районе Абу Кырей почти в 140 километрах к юго-востоку от города Мисураты. В результате был нанесен ущерб самому зданию и машинам скорой помощи. Пострадавших нет, рассказали в ПНС.

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В начале лета силы ПНС Ливии заявили, что отбросили армию Хафтара от столицы Триполи. В субботу, 6 июня, стало известно, что они продолжили наступление на позиции ЛНА, начав операцию «Путь к победе» по установлению контроля над городом Сирт на юго-востоке от Триполи. Правительство уже вернуло себе районы Аль-Вашка и Аль-Багла.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о принятии на себя власти. В настоящее время она борется с силами международно признанного ПНС, активно поддерживаемыми Турцией. На стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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