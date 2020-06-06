Правительство Ливии продолжило наступление на армию Хафтара

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжили наступление на Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Twitter.

Армия ПНС начала операцию «Путь к победе» по установлению контроля над городом Сирт на юго-востоке от столицы страны Триполи. Правительство уже вернуло себе контроль над районами Аль-Вашка и Аль-Багла.

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Как сообщалось 4 июня, силы правительства отбросили Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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