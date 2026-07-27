Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:22, 27 июля 2026 (обновлено: 16:28, 27 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин устал от пагубного пристрастия жены и решил ее сжечь

В Волжском россиянин устал от пьянства жены и поджег ее
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Волгоградской области арестовали жителя города Волжский, обвиняемого в покушении на свою супругу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, причиной конфликта стала пагубная привычка женщины — злоупотребление спиртными напитками. Когда в очередной раз глава семьи вернулся с работы, он обнаружил жену в состоянии алкогольного опьянения. Услышав на свои претензии нецензурную брань, он схватил подвернувшуюся под руку бутылку со спиртным, облил им женщину и, чиркнув зажигалкой, поджег.

На крики горящей заживо матери прибежал сын, который в это время был на придомовом участке. Вместе с отцом он потушил огонь и немедленно вызвал скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована с обширными ожогами тела, лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи ей удалось выжить.

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. По ходатайству следствия он арестован на время расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Котласе россиянин с двумя ножами напал на мать своей возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    Российскую бизнесвумен в браслетах за миллионы рублей обругали за жалобы на тяжелую жизнь
    В России появится новая версия кроссовера Tenet 8
    Врач назвала самую большую ложь о здоровье
    ВСУ ударили по Крыму
    Мерц призвал ограничить свободу потенциальных преступников в Германии
    В Госдуме высказались о цели ударов ВСУ по складам Wildberries
    Курс доллара снизился на копейки
    Наркоторговец избежал депортации благодаря ночному недержанию мочи
    Ученый заявила о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok