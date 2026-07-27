Россиянин устал от пагубного пристрастия жены и решил ее сжечь

В Волжском россиянин устал от пьянства жены и поджег ее

В Волгоградской области арестовали жителя города Волжский, обвиняемого в покушении на свою супругу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, причиной конфликта стала пагубная привычка женщины — злоупотребление спиртными напитками. Когда в очередной раз глава семьи вернулся с работы, он обнаружил жену в состоянии алкогольного опьянения. Услышав на свои претензии нецензурную брань, он схватил подвернувшуюся под руку бутылку со спиртным, облил им женщину и, чиркнув зажигалкой, поджег.

На крики горящей заживо матери прибежал сын, который в это время был на придомовом участке. Вместе с отцом он потушил огонь и немедленно вызвал скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована с обширными ожогами тела, лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи ей удалось выжить.

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. По ходатайству следствия он арестован на время расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Котласе россиянин с двумя ножами напал на мать своей возлюбленной.