Путин назвал место российской экономики по Европе

Президент РФ Путин заявил, что экономика России остается первой в Европе

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что валовый внутренний продукт страны по паритету покупательной способности остается на четвертом месте в мире и на первом в Европе. Об этом пишет ТАСС.

Путин отметил, что Россия также продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии.

Также российский лидер отметил, что страна достойно проходит нынешний исторический этап.

Ранее глава государства отмечал, что состояние ключевых отраслей России устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.