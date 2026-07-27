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16:35, 27 июля 2026 (обновлено: 16:40, 27 июля 2026)Экономика

Путин назвал место российской экономики по Европе

Президент РФ Путин заявил, что экономика России остается первой в Европе
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что валовый внутренний продукт страны по паритету покупательной способности остается на четвертом месте в мире и на первом в Европе. Об этом пишет ТАСС.

Путин отметил, что Россия также продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии.

Также российский лидер отметил, что страна достойно проходит нынешний исторический этап.

Ранее глава государства отмечал, что состояние ключевых отраслей России устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.

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