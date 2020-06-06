Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не захотел участвовать в восстановлении Ливии. Об этом рассказал вице-премьер правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг в интервью телеканалу «Февраль».
По словам политика, фельдмаршал не будет частью мирного процесса по Ливии. «Мы не раз разговаривали с Хафтаром, но он не хочет быть участником достижения мира на родине», — подчеркнул Майтыг.
Он добавил, что ПНС и само может добиться «возвращения законности» во все города Ливии, и сейчас ищет партнера «для строительства мира». Майтыг отметил, что все споры остались в прошлом.
Вице-премьер рассказал, что глава российского МИД Сергей Лавров предложил встретиться с представителями ПНС. По словам Майтыга, Москва хочет сообщить о том, что является союзником Триполи. Политик, в свою очередь, отметил, что взаимные визиты с Россией продолжатся, и ПНС собирается сотрудничать со всеми странами.
Как сообщалось 4 июня, силы правительства отбросили Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.
Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.