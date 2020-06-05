Правительство Ливии захватило брошенные наемниками Хафтара боеприпасы

Видео: @aa_russian / Twitter

Силы правительства национального согласия (ПНС) в Ливии заполучили большое количество боеприпасов, принадлежавших Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает агентство Anadolu.

На предоставленном агентством видео солдаты ПНС осматривают захваченные боеприпасы, которые были брошены наемниками фельдмаршала Хафтара при отступлении.

Ранее в России предсказали судьбу Хафтара. По мнению старшего преподавателя школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Чупрыгина, глава ЛНА уйдет с политической и военной арены.

4 июня силы ПНС Ливии объявили, что восстановили полный контроль над административными границами Триполи и отбросили силы фельдмаршала от международного аэропорта и других районов к югу от столицы страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



