Правительство Ливии захватило последний оплот сил Хафтара возле столицы

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, признанного международным сообществом, в пятницу, 5 июня, захватили последний оплот Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара возле Триполи. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о населенном пункте Тархуна. Он расположен в 80 километрах к югу от ливийской столицы и стратегически важен для Хафтара: город был передовой базой на подступах к Триполи. Сообщается, что правительственные силы вошли в него с четырех сторон. На видеозаписях и фотографиях в сети видно, что жители аплодируют военным, обнимаются и стреляют в воздух, отмечает Reuters.

По информации военных источников, силы ЛНА стали отходить на восток, в направлении Сирта, а также в сторону авиабазы Аль-Джуфра в центральной части страны. При этом официального комментария от хафтаровцев о ситуации пока не было.

Агентство пишет, что быстрая потеря Тархуна говорит о том, что иностранные союзники Хафтара оказались неготовы поддержать его стремление захватить всю страну на фоне поддержки ПНС со стороны Турции.

Материалы по теме Один в пустыне не воин В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?

Ранее 5 июня сообщалось, что правительственные силы заполучили большое количество боеприпасов, принадлежавших ЛНА, а также ее вертолет Ми-35.

4 июня стало известно, что силы ПНС отбросили ЛНА от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!