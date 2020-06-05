Перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео

Видео: t.me/milinfolive

Силы правительства национального согласия (ПНС) в Ливии показали перевозку вертолета Ми-35, принадлежавшего Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На видео, снятом из машины, видно, как автомобиль ПНС везет по дороге вертолет.

Ми-35 был захвачен в аэропорту ливийской столицы Триполи, которая ранее полностью перешла под контроль войск ПНС. Обстоятельства захвата не устанавливаются.

ПНС 4 июня объявили о восстановлении полного контроля над административными границами Триполи. Это произошло после того, как правительственные войска отбросили остатки ЛНА от столичного региона.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. Армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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