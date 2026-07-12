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00:35, 12 июля 2026Интернет и СМИ

Во Франции пришли к неутешительному выводу после ударов России по Киеву

Le Monde: ПВО Киева не справляется с новыми ударами ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве не справляются с новыми ударами Вооруженных сил (ВС) России. К такому выводу пришла французская газета Le Monde.

Отмечается, что средствам ПВО не удалось перехватить ни одну баллистическую ракету в ходе атаки на украинскую столицу 6 июля, и такая же ситуация повторилась во время атаки на Киев 11 июля. По словам украинского полковника, с которым побеседовало издание, причиной является нехватка противоракетных комплексов и ракет Patriot.

Как указывает Le Monde, наибольшую опасность для украинской ПВО представляют российские реактивные беспилотники. Поскольку они летают на большой скорости и высоко, их практически невозможно сбить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев в ходе атаки в ночь на 11 июля не смог сбить баллистические ракеты «Искандер-М». Он выразил надежду, что западные партнеры начнут действовать активнее в проектах по созданию систем ПВО для Украины.

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