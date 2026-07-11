Зеленский сделал заявление об ударах «Искандерами»

Зеленский: Украина в ходе ночной атаки не смогла сбить ракеты «Искандер»

Украина в ходе атаки в ночь на 11 июля не смогла сбить баллистические ракеты «Искандер-М». Заявление о ночных ударах сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram его пресс-служба.

«Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина — баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику», — заявил украинский лидер.

Он выразил надежду, что западные партнеры начнут действовать активнее в проектах по созданию систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что украинские системы ПВО в ходе атаки в ночь на 11 июля не сбили ни одной баллистической ракеты «Искандер-М». Как следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ, в ходе ночной атаки российские войска использовали шесть баллистических ракет.