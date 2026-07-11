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10:16, 11 июля 2026Бывший СССР

Командование ВСУ призналось в неудаче с «Искандерами»

Командование ВСУ: Системы ПВО в ходе ночной атаки не сбили ни одной ракеты «Искандер-М»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе атаки в ночь на 11 июня не сбили ни одной баллистической ракеты «Искандер-М». Неудачи с противоракетной борьбой в Telegram признала пресс-служба командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ, в ходе ночной атаки российские войска использовали шесть баллистических ракет. При этом об уничтожении снарядов не сообщается.

«Зафиксированы попадания баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных беспилотников», — говорится в итогах сводки.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в ночь на 11 июня российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по территории Украины. В ведомстве уточнили, что в результате атаки поражены предприятия военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении дронов.

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