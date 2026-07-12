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00:18, 12 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко назвал условие существования славянских государств

Лукашенко: Славянские государства не могут существовать без деревни
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Славянские государства не способны существовать без деревни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», — сказал он.

Глава государства также назвал обряды, песни и ремесла основой культурного кода белорусов. «Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что узнал в России интересный факт. «Я как-то не обращал внимания: оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали», — отметил Лукашенко.

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