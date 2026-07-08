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21:36, 8 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко узнал в России интересный факт

Лукашенко в России узнал, что географический центр Европы находится в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что узнал в России интересный факт. Об этом он сообщил на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Политик поблагодарил своего собеседника за то, что тот приехал из Азии прямо в центр Европы и объяснил, что имеет в виду.

«Я как-то не обращал внимания: оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что его страна сталкивается с провокациями на южной границе, активным шпионажем и другими трудностями.

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