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12:42, 6 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко заявил о провокациях на границе с Украиной

Лукашенко: Белоруссия сталкивается с провокациями на южных границах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Белоруссия сталкивается с провокациями на южной границе, активным шпионажем и другими трудностями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах», — сказал он.

Политик отметил, что отдельных западных политиков раздражают самостоятельность и независимость Минска, а также союз Белоруссии с Россией и приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине.

Всего Белоруссия граничит с пятью странами — Россией, Польшей, Латвией, Литвой и Украиной. Последняя является единственным южным соседом республики.

Лукашенко также высказался о возможности отправки белорусских военных на Украину. Он заверил, что Вооруженные силы (ВС) Белоруссии не будут принимать участия в конфликте.

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