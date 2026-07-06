Лукашенко заявил о провокациях на границе с Украиной

Лукашенко: Белоруссия сталкивается с провокациями на южных границах

Белоруссия сталкивается с провокациями на южной границе, активным шпионажем и другими трудностями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах», — сказал он.

Политик отметил, что отдельных западных политиков раздражают самостоятельность и независимость Минска, а также союз Белоруссии с Россией и приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине.

Всего Белоруссия граничит с пятью странами — Россией, Польшей, Латвией, Литвой и Украиной. Последняя является единственным южным соседом республики.

Лукашенко также высказался о возможности отправки белорусских военных на Украину. Он заверил, что Вооруженные силы (ВС) Белоруссии не будут принимать участия в конфликте.