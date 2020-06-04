Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара

Силам правительства национального согласия (ПНС) в Ливии удалось заполучить вертолет Ми-35, принадлежавший Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, боевая машина была захвачена в аэропорту ливийской столицы Триполи, которая ранее полностью перешла под контроль войск ПНС. Другие подробности не приводятся.

Материалы по теме Африканские страсти Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно? Один в пустыне не воин В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?

О том, что силы ПНС установили полный контроль над административными границами Триполи, стало известно ранее 4 июня. Отмечалось, что остатки армии Хафтара и поддерживавшие его наемники были отброшены от столицы и продолжают отступать.

До этого представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну раскрыл детали плана по зачистке района у международного аэропорта Триполи от ЛНА. Он рассказал, что правительственным силам приказали двигаться вперед и «выследить остатки хафтаровцев».

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, обеспечивая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!