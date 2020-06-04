Правительство Ливии вернуло контроль над Триполи

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о восстановлении полного контроля над административными границами Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

Контроль вернули после того, как правительственные войска отбросили остатки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и его наемников от столичного региона. Отмечается, что бойцы ЛНА продолжают отступать. Reuters пишет, что тем самым план Хафтара по захвату Триполи окончательно провалился.

Ранее представитель ПНС Мустафа аль-Меджаи заявил, что «наемники Халифы Хафтара» больше не могут обстреливать Триполи и пригороды города. Силы фельдмаршала уже отбросили от международного аэропорта и других районов к югу от столицы страны.

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Детали плана по зачистке района у международного аэропорта Триполи накануне раскрыл представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну. Он рассказал, что правительственным силам приказали двигаться вперед и «выследить остатки хафтаровцев».

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, обеспечивая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля 2019-го, с того времени он продолжал наступление вопреки возражениям международного сообщества. Свои действия военачальник называл «Операцией по освобождению Триполи».

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