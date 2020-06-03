Правительство Ливии раскрыло план по зачистке Триполи от армии Хафтара

Войска международно признанного правительства национального согласия (ПНС) устроили засаду Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара у Триполи, столицы страны. Детали плана по зачистке района раскрыл представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну, передает Al Masdar News.
Он отметил, что правительственным силам приказали двигаться вперед и «выследить остатки хафтаровцев», уходящих из района у международного аэропорта Триполи. Кануну добавил, что ранее военно-воздушные силы правительства при поддержке Турции совершили три удара по колонне ЛНА, состоящей из танков.
Армия ПНС усилила оцепление в районе аэропорта еще два дня назад, подчеркнул полковник. По словам Кануну, правительство уже вернуло себе территории к югу от столицы.
При этом еще 2 июня стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры.
Также 2 июня сообщалось, что армия Хафтара потерпела новое поражение — силы ПНС закрепились в районе Ремле близ международного аэропорта Триполи. Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила о принятии на себя власти в стране.
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.