Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну в Ливии

Фельдмаршал Халифа Хафтар не способен выиграть войну в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает турецкая газета «Хюрриет».

По его словам, ситуация показывает, что у Хафтара нет власти при отсутствии поддержки извне. «Мы приняли и принимаем все необходимые шаги для защиты», — сказал Чавушоглу. Глава МИД также добавил, что представитель правительства национального согласия (ПНС) посетит 4 июня Анкару.

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Чавушоглу, комментируя ситуацию в Ливии, также подчеркнул, что любая договоренность, игнорирующая интересы Турции в Восточном Средиземноморье, обречена на провал.

2 июня сообщалось, что армия Хафтара потерпела новое поражение — силы ПНС закрепились в районе Ремле близ международного аэропорта Триполи.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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