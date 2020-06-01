Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о новой победе в Ливии. Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает РИА Новости.

По его словам, армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа, расположенном в 100 километрах от Триполи. Он заявил, что это произошло после серии авиационных налетов и атак по такфиристским формированиям (запрещены в РФ) в городе аль-Джебель аль-Гарби. Начиная с 21 мая город контролировался правительством национального согласия (ПНС).

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26 мая стало известно, что армия ПНС на 48 часов приостановила боевые операции против бойцов ЛНА, чтобы дать «последний шанс для незаконных вооруженных формирований с востока Ливии» решить конфликт. При этом перемирие было окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в Ливии и решении выйти из Схиратского соглашения. Уточнялось, что именно по нему было ранее сформировано ПНС.

В настоящий момент армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война. Полковника Муаммара Каддафи, правившего страной с 1969-го, свергли и убили. Сейчас в Ливии действуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС, возглавляемое Файезом Сарраджем, и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА.

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