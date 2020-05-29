Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия. Ее присутствие изменило баланс сил, заявил вице-премьер ПНС Ахмед Муайтик, передает агентство Anadolu.

«На сегодняшний день ПНС располагает достаточными техническими ресурсами для защиты Триполи. Наемники ЧВК Вагнера начали нести потери на фронтах, что вынудило их к выводу сил из зоны боев», — отметил вице-премьер. По его мнению, именно из-за этого силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара испытывают трудности.

Муайтик добавил, что баланс сил нарушило вмешательство России и «убежденность ряда западных кругов» в победе главы ЛНА. Он подчеркнул, что соглашение с Анкарой все равно усилило противостояние со стороны ПНС.

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Об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии стало известно 25 мая. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Хафтара. Москва отрицает причастность к действиям ЧВК.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Сейчас в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке Ливии совместно с парламентом и ЛНА.

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