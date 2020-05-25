Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

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Ранее сообщалось, что ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. По данным организации, на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара воюют от 800 до 1200 сотрудников компании.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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