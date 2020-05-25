В Ливии показали видео эвакуации бойцов ЧВК Вагнера

Видео: @TaherSonni / Twitter

Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни показал в Twitter видео эвакуации иностранных наемников воздушным транспортом с аэродрома близ города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи.

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По словам дипломата, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. «В первоначальных отчетах говорится, что они являются группой Вагнера (так называемая ЧВК Вагнера — прим. «Ленты.ру»)», — написал аль-Сонни.

В командовании армии правительства национального согласия (ПНС) Ливии, противостоящей ЛНА, ранее заявили об эвакуации из Ливии 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера. По данным ООН, за армию Хафтара воюют от 800 до 1,2 тысячи сотрудников ЧВК.

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