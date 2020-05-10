Турция пригрозила ливийской армии Хафтара ответным огнем

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Ливийская национальная армия (ЛНА) верховного главнокомандующего Халифы Хафтара начала вести боевые атаки в несколько раз активнее — мишенью стало и посольство Турции в Триполи. Анкара пригрозила ответным огнем, если атаки повторятся. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что связанные с Хафтаром незаконные формирования в субботу, 9 мая, интенсивно обстреляли артиллерийскими снарядами Триполи и также запустили больше сотни ракет по центральной части города.

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«В результате этих нападений, целями которых были дипломатические миссии, включая наше посольство в Триполи, аэропорт Митига, готовящиеся ко взлету гражданские самолеты и другая гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения гражданских лица», — прокомментировали турецкие послы обстрелы ЛНА.

При этом, по данным агентства, официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что армия Хафтара направляет военные силы на борьбу с террористами. Он также сказал, что дипломатические миссии в Триполи не обстреливаются и не являются намеренной мишенью.

7 мая сообщалось, что на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. По словам анонимного источника, такие наемники помогают силам Хафтара с обслуживанием и починкой техники, а также участвуют в боевых операциях: оказывают поддержку в качестве наводчиков артиллерии и авиации, снайперов и специалистов по радиоэлектронной борьбе.

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