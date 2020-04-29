Турция обвинила Хафтара в попытке создания хунты в Ливии

Фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию (ЛНА), пытается создать в Ливии военную диктатуру. Об этом в среду, 29 апреля, заявили в МИД Турции, передает агентство Anadolu.

Как заметили во внешнеполитическом ведомстве, заявления Хафтара об установлении единоличной власти в стране свидетельствуют об отказе от политического урегулирования и нежелании признавать итоги Берлинской конференции по Ливии. «Налицо неуважение к мирным усилиям международного сообщества и стремление создать в Ливии военную диктатуру... Вне всяких сомнений, Халифа Хафтар стремится создать режим хунты в Ливии», — подчеркнули в турецком МИД.

Там также отметили, что действия армии Хафтара и его сторонников привели к ухудшению гуманитарной ситуации в Ливии. Кроме того, в ведомстве заверили, что Анкара продолжит оказывать поддержку законным властям страны и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Ранее заявления Хафтара также осудили в МИД России. При этом глава ведомства Сергей Лавров отметил, что в происходящем виноваты обе стороны конфликта, в том числе глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж, который отказался идти на переговоры с Хафтаром.

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28 апреля стало известно, что ЛНА объявила о принятии управления Ливией. Хафтар сообщил, что действие достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование ПНС, прекращается. Евросоюз отказался признать власть фельдмаршала.

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.

По ее итогам Сарадж и Хафтар обещали придерживаться достигнутых договоренностей, однако уже 19 февраля силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. Из-за этого глава правительства Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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