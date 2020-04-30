Ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, передает ТАСС.

Отмечается, что ЛНА оставляет за собой право «незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок».

28 апреля ЛНА объявила о принятии управления Ливией. Хафтар заявил, что действие достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование ПНС, прекращается. Европейский союз отказался признать власть фельдмаршала.

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В январе в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Участниками переговоров стали лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генеральный секретарь ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.

По итогам конференции Сарадж и Хафтар дали обещание придерживаться достигнутых договоренностей, однако спустя месяц силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. В результате глава правительства Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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