Ливийская армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия

Формирования столичного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии несколько раз нарушили режим прекращения огня, заявил командующий западным округом Ливийской национальной армия (ЛНА) Мабрук аль-Газави. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, формирования нарушили перемирие в нескольких направлениях и воспользовались всеми видами оружия, в том числе артиллерией. «Мы по-прежнему привержены выданным нам до полуночи приказам, ожидаем новых инструкций», — заявил командующий.

В ходе встречи в Стамбуле 8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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