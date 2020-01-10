Хафтар отказался от предложения Путина и Эрдогана прекратить огонь

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар отказался вводить режим прекращения огня по предложению российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает портал The Libyan Observer.

Отмечается, что Хафтар приветствовал инициативу российского лидера, однако решил продолжить наступление на Триполи. Он заявил, что его действия «в борьбе против террористов» будут продолжаться. «Некоторые группы людей захватили столицу и получили поддержку других стран, которые поставляют им военную технику, боеприпасы и беспилотники», — сказал фельдмаршал.

Путин и Эрдоган призвали прекратить военные действия с 12 января и предложили Ливийской национальной армии (ЛНА) и правительству национального согласия (ПНС) сесть за стол переговоров.

Встреча Путина и Эрдогана прошла 8 января в Стамбуле. Они высказались за решение всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирными методами. Также лидеры ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

8 января глава ПНС Файез Саррадж и Хафтар должны были провести переговоры в Риме, однако встреча сорвалась.

6 января сообщалось, что ЛНА, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, взяла под контроль ливийский город Сирт. Жители города на севере Ливии поддерживали членов ЛНА, поэтому город так быстро подчинился Хафтару.

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