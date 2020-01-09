Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в Сирии

Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в четверг, 9 января. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает в четверг, 9 января, «Интерфакс».

Отмечается, что перемирие введено по договоренности с Турцией. Российская сторона также призвала командиров незаконных вооруженных формирований к мирному урегулированию ситуации.

Ранее, 8 января, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время совместной встречи высказались за решение всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирными методами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

9 октября 2019-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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