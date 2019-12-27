Назван главный успех российских войск в Сирии

Установление контроля над землями в Заевфратье на северо-востоке Сирии — главный успех Вооруженных сил России в сирийской кампании за этот год. Об этом доложил командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, передает РИА Новости.

В числе удачных операций, способствовавших достижению цели, Чайко назвал «блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию».

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Он заключил, что все это помогло расширить территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и ИГ. В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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