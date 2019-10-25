Переброску российских военных полицейских в Сирию показали на видео

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Прибытие российских военных полицейских в Сирию попало на видео. Кадры показал в своем репортаже телеканал «Звезда».

Россияне прилетели на аэродром Хмеймим вместе с техникой. Указывается, что в отряд вошли наиболее подготовленные военнослужащие.

Ранее стало известно, что около 300 российских военных полицейских были направлены в Сирию из Чечни. Они будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать районы в 30-километровой зоне на границе Сирии и Турции.

До этого сообщалось, что для усиления российской военной полиции в Сирии в регион дополнительно направят два батальона.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих, а также о прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы.

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